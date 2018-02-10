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10.02.2018 18:51

Британский таблоид пугает «новым секретным оружием» России

Британское издание Daily Express опубликовало две статьи о новом секретном оружии России и возможной «тотальной войне» с Европой, пишут 10 февраля российские СМИ.

Издание приводит комментарии заместителя министра обороны России Юрия Борисова о начавшихся испытаниях нового истребителя. «Страх войны между Россией и Европой усилился после того, как Кремль раскрыл испытания нового ужасающего военного самолета», – цитирует «Лента.ру» англичан.

Другая статья, под названием «Путин испытывает новое секретное оружие: страх войны с Россией растет из-за выпуска нового стелс-истребителя», вышла на Daily Express двумя днями ранее. «Новая внушающая ужас военная игрушка России» была продемонстрирована после появления доклада Мюнхенской конференции по безопасности, в котором говорилось о возросшем риске «тотальной войны», пишет издание. В докладе также говорится об «эрозии соглашений о контроле над вооружением, развертывании дополнительного вооружения и напряженности по поводу военных учений» (цитата по «Газете.Ru»), которые повышают риск вооруженного столкновения.

Под секретным оружием подразумеваются 12 российских истребителей пятого поколения Су-57 (ранее Т-50). Этот самолет способен быстро анализировать боевую ситуацию, он оснащен мощным радаром, позволяющим обнаруживать находящиеся на больших расстояниях цели в воздухе и на земле, а также нейтрализовать их при помощи ракет дальнего действия.

Первые вылеты Су-57 с новым двигателем совершил в декабре 2017 года. Контракт на поставку самолетов российским военным может быть подписан уже в этом году, а их испытания продлятся около трех лет.

 


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