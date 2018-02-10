Мутко: Елистратов показал, что нас мало, но мы в тельняшках

Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал первую медаль российской команды на Олимпиаде в Пхенчхане. Бронзу на дистанции 1500 метров выиграл шорт-трекист Семён Елистратов.

«С победой! Эта бронза — победа. Понятно, что корейцы доминируют, но Семён показал, что нас мало, но мы в тельняшках. Вот в чём сила. Тяжёлый был финал, двое упали, но Елистратов — молодец. Поздравляю с первой медалью россиян, это хороший пример для остальных. Девчонки тоже старались, но в шорт-треке падения часто случаются. Семён всегда был спокойным и вдумчивым спортсменом, молодец, у нас молодая и интересная команда», — цитирует Мутко «Чемпионат.com» со ссылкой на ТАСС.

Всего на Олимпиаде в Пхенчхане заявлены 169 российских спортсменов. Из-за дисквалификации сборной России они выступают под нейтральным флагом Международного олимпийского комитета с формулировкой «Олимпийский атлет из России». Россиянам запрещено демонстрировать любые национальные символы и публично исполнять Гимн РФ.