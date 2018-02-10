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10.02.2018 17:59

Кадыров рассказал о покупке криптовалюты

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в телеграм-канале, что решил купить долю биткоина.

«Я уже говорил, что в Чеченской республике будут внедрять блокчейн. Мне интересны и инновационные платежные сети. Я решил приобрести долю биткоина, чтобы следить за развитием криптовалюты», — написал Кадыров.

Он отметил, что инвестиция в биткоины — «штука сомнительная, можно потерять все деньги, страховки никакой нет».

«Но все же я придерживаюсь мнения, что эта отрасль должна четко регулироваться законодательством, но не запрещаться. Главное, обезопасить граждан от финансовых пирамид и других мошеннических схем», — отметил Кадыров.

Ранее Кадыров подтвердил информацию о внедрении в Чечне блокчейн-технологии.

Источник: «Газета.Ru»


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В конце января 2018 года клубный дом Look был аккредитован еще одним крупным российским банком. Теперь покупатели квартир смогут оформить ипотеку в ВТБ 24 по ставке от 9,5% годовых. Кредит выдается на максимальный срок до 30 лет, сумма кредита от 100 000 рублей до 30 млн рублей.
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