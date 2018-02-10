Сторонников Навального задержали в Петербурге за незаконную агитацию

В Петербурге сотрудники полиции задержали троих активистов штаба Алексея Навального. После трёх часов в отделе им выписали протоколы за незаконную агитацию.

В Адмиралтейском районе у станции метро «Сенная» сотрудники полиции задержали троих молодых людей, раздающих листовки о бойкоте выборов.

Как сообщил «Фонтанке» один из задержанных – сотрудник штаба Андрей Горшков, спустя несколько часов после задержания в отношении их были составлены протоколы по статье 5.12. КоАП («Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах»). По его словам, листовки признаны агитационными и незаконными, так как на них нет выходных данных.

Данная статья влечёт наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

Напомним, что ранее Горизбирком после жалобы жителя Петербурга обратился в полицию с просьбой пресечь распространение листовок штаба Навального.