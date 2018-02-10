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10.02.2018 17:41

Москвичи убедились, что заставить жилищников убрать снег можно, написав одно слово

Новый способ заставить коммунальные службы работать эффективно испробовали жители столицы. На сугробе и обледенелой дорожке они краской написали «Навальный» и принялись считать, как быстро во дворе появятся дворники.

О результатах эксперимента у себя на сайте 10 февраля рассказывает «катализатор» процесса, оппозиционер Алексей Навальный. По его словам, идея появилась в соцсетях несколько дней назад в качестве шутки: «Если у вас во дворе не убирают снег, напишите на сугробе любой краской «Навальный» – уберут в тот же день. Проверьте!»

Призыву последовали жители Нагорного района Москвы. Зеленые надписи украсили грязные навалы снега и обледеневшую дорожку. «Реально через 4 часа пришли дворники «Жилищника» и начали соскребать лёд с надписью на нём. Государственный маразм на службе человека. Вау», – пишет политик.

Напомним, накануне в Петербурге вовремя не убранный с крыши снег привел к трагедии. На пожилую женщину, которая кормила кошек во дворе на улице Репина, упала глыба льда, женщина скончалась в больнице.

 


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