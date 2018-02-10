В петербургский секс-шоп пришли с пистолетом – за деньгами и лубрикантом

Очередной грабеж в магазине интим-товаров оставил владельцев без ноутбука, телефона, выручки и нескольких бутылок с лубрикантом.

По информации «Фонтанки», в магазин «Лав Зона» на улице Подковырова в Петроградском районе Петербурга двое с пистолетом пришли около пяти утра 10 февраля. Ствол они направили в сторону продавца, и тому пришлось отдать им выручку — всего около 8,5 тысячи рублей. Помимо этого налетчики забрали ноутбук, мобильный телефон и зачем-то прихватили несколько упаковок с лубрикантом, иначе говоря интимной смазкой.

Напомним, за последнюю неделю это уже третий раз, когда вооруженные грабители опустошают не слишком полные кассы секс-шопов. На Алтайской улице 4 февраля налетчик в медицинской маске стрелял в пол и забрал 4,5 тысячи рублей выручки. На следующий день также одинокий и вооруженный молодой человек отвоевал тысячу рублей в магазине на Загородном проспекте. Он попал в объективы камер и, кстати, показался «Фонтанке» весьма флегматичным.