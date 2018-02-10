Елистратов: Посвящаю эту медаль нашим ребятам, которых мерзко отстранили

Первый российский призер Олимпиады в Пхенчхане шорт-трекист Семен Елистратов рассказал, кому он посвятил свой успех в субботу, 10 февраля.

«Когда нас награждали, я стоял и еле сдерживал слезы. Для меня это очень выстраданная медаль. Очень много людей говорили: «Семен, ну какие тебе Олимпийские игры? Куда ты едешь?» А я взял и показал им всем. Не отступил, там, где другие отступали, и не сдался там, где другие сдавались. Я безумно рад и безумно горд. Посвящаю эту медаль нашим ребятам, которых подло, мерзко и без каких-либо объяснений отстранили. Не сдавайтесь! Боритесь до конца!» – цитирует Елистратова «Спорт-Экспресс».

Напомним, 27-летний уроженец Уфы в первый день Олимпиады в Пхенчхане выиграл бронзу на дистанции 1500 м на Играх-2018.

Всего на Олимпиаде в Пхенчхане заявлены 169 российских спортсменов. Из-за дисквалификации сборной России они выступают под нейтральным флагом Международного олимпийского комитета с формулировкой «Олимпийский атлет из России». Россиянам запрещено демонстрировать любые национальные символы и публично исполнять Гимн РФ.