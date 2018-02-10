Сотрудника ДПС угонщики били кастетом

Внимание экипажа ДПС к компании мужчин во дворе на аллее Поликарпова привлекло разбитое у «Лэнд Крузера» стекло. При попытке задержания предполагаемых угонщиков сотрудник правоохранительных органов получил удар кастетом.

Как стало известно «Фонтанке», отработка вызова в ночь на 10 февраля далась пострадавшему ценой перелома лицевых костей. Встреча с мужчинами спортивного вида в хорошей одежде, напомним, была коротка: нанеся серию стремительных ударов пострадавшему, те сели в черный внедорожник и скрылись.

По информации нашего издания, нападавших было трое, экипаж ДПС оказался на месте по заявке о «подозрительных личностях, которые ходят возле машин». Разбитое у «Ленд Крузера Прадо» стекло подтвердило предположение горожан, однако кастет на руке у оппонента не дал полицейскому шанса воспользоваться табельным оружием. Уехали все трое на «Джипе Гранд Чероки».