На свободе оставлен петербуржец, из-за которого девочка пыталась уйти из жизни

Под подписку о невыезде Смольнинский районный суд отправил петербуржца, подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки. Об инциденте, произошедшем два года назад, стало известно только тогда, когда она попыталась свести счеты с жизнью.

По информации «Фонтанки», 10 февраля суд отклонил ходатайство следственного комитета Центрального района об аресте 21-летнего петербуржца. По версии следствия, два года назад юноша в Сети познакомился со школьницей 13 лет и пригласил ее на прогулку. Встреча закончилась в парадной на Лиговском проспекте. До сих пор произошедшее оставалось только между насильником и его жертвой. Нервный срыв и попытка ухода из жизни привели в дом к девочке психолога, которому она смогла рассказать о том, что с ней случилось после встречи с неизвестным юношей из интернета. Результатом беседы стало уголовное дело.

Молодой человек, безработный, нигде не обучающийся, был задержан оперативниками заказного отдела уголовного розыска 8 февраля и после встречи с потерпевшей даже дал признательные показания, но с появлением адвоката передумал. Затем у него появился еще один защитник, и следствие вновь получило от юноши признание в содеянном.

Тем не менее следственный изолятор ему пока не грозит, до передачи дела в суд он останется на свободе, ограниченной подпиской о невыезде.