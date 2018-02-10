Первую олимпийскую медаль для России завоевал шорт-трекист

Российский шорт-трекист 27-летний Семен Елистратов 10 февраля выиграл бронзовую медаль на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх в Пхенчхане. Он показал время 2 минуты 10,687 секунды.

Золотую медаль выиграл южнокорейский спортсмен Лим Хе Джун (2 минуты 10,485 секунды) – это рекорд. Серебро досталось голландцу Шинки Кнегту (2 минуты 10,555 секунды), сообщает «Лента.ру».

Справка:

Елистратов – олимпийский чемпион Сочи в эстафете, чемпион мира-2015, девятикратный чемпион Европы. Он оказался в числе российских шорт-трекистов, приглашенных на Олимпиаду в Пхенчхан. При этом от Игр-2018 отстранен выступающий за Россию шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан. В Международном олимпийском комитете отказались объяснять, почему Ан не получил приглашения на ОИ-2018.