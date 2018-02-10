Хакеры атаковали серверы Олимпиады

Серверы Олимпиады-2018 в Южной Корее во время церемонии открытия подверглись атакам неизвестных хакеров, сообщает 10 февраля агентство «Ренхап». Кибератака вызвал сбой в работе мониторов в пресс-центре.

Организаторы были вынуждены отключить серверы, из-за чего был недоступен сайт Игр, и зрители не смогли распечатать свои заранее приобретенные билеты.

Безопасности спортсменов и зрителей ничего не угрожало, подчеркнули организаторы.

Работа сайта нормализовалась только к 8 часам утра 10 февраля.