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Олимпийские игры. Пхенчхан-2018
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10.02.2018 16:24

Хакеры атаковали серверы Олимпиады

Серверы Олимпиады-2018 в Южной Корее во время церемонии открытия подверглись атакам неизвестных хакеров, сообщает 10 февраля агентство «Ренхап». Кибератака вызвал сбой в работе мониторов в пресс-центре.

Организаторы были вынуждены отключить серверы, из-за чего был недоступен сайт Игр, и зрители не смогли распечатать свои заранее приобретенные билеты.

Безопасности спортсменов и зрителей ничего не угрожало, подчеркнули организаторы.

Работа сайта нормализовалась только к 8 часам утра 10 февраля.

 


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