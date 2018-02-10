«Проспект Большевиков» открыт для пассажиров

Станция метро Петербурга «Проспект Большевиков» возобновила работу после того, как на платформе осматривали бесхозный предмет днем 10 февраля.

Как сообщает пресс-служба городского метро, станцию открыли в 14:53. Забытую сумку осмотрели сотрудники экстренных служб. Ничего опасного в ней не нашли, и «Проспект Большевиков» продолжил работу в штатном режиме. Проверка заняла почти полтора часа.

Напомним, станция «Балтийская» закрыта на вход и выход на весь день из-за ремонта эскалатора.