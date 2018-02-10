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10.02.2018 15:28

В Забайкалье задержан министр сельского хозяйства

Следователи возбудили уголовное дело в отношении министра сельского хозяйства Забайкальского края Михаила Кузьминова, а также в отношении его заместителя Ирины Малакшиной. Сегодня, 10 февраля, их задержали, а в их домах провели обыски, сообщается на сайте регионального СУ СК.  

По данным следствия, чиновники превышали свои должностные полномочия при выплате субсидий, выделенных правительством РФ для компенсации ущерба сельхозпроизводителям Забайкальского края от чрезвычайных ситуаций природного характера в 2016 году.

«Чиновники вводили в заблуждение получателей субсидий и незаконно требовали от них выполнения ряда условий для выделения субсидий, – отмечается в сообщении. – По данным уголовного дела, от незаконных действий чиновников пострадало не менее семи сельхозпроизводителей, которым причинён ущерб на сумму более 10,5 миллиона рублей».

Уголовное дело возбуждено по материалам региональных УМВД и прокуратуры. Статьи две: пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий») и часть 2 статьи 169 УК РФ («Воспрепятствование предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб»).

 


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