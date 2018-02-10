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10.02.2018 15:05

Поезд «из 43-го» встречали на Финляндском вокзале

На Финляндский вокзал прибыл такой же состав, который 75 лет назад первым после прорыва блокады Ленинграда привез в город продукты.

На Финляндский вокзал прибыл такой же состав, который 75 лет назад первым после прорыва блокады Ленинграда привез в город продукты.

Реконструкция событий 75-летней давности прошла на Финляндском вокзале 10 февраля. Грузовой состав проехал по временной линии Шлиссельбург – Поляны. Это был ретропоезд, сформированный из исторического подвижного состава, во главе с паровозом серии «Эр». Переодетых в костюмы солдат актеров на перроне встречали женщины и дети, игравшие жителей Ленинграда 1943 года. На вокзал приехали еще два исторических поезда военных и послевоенных времен.

Поезд «из 43-го» встречали на Финляндском вокзале

Временная дорога длиной в 33 километра была построена сразу после прорыва блокады Ленинграда, на работы ушло всего 17 дней, ее прозвали Дорогой Победы. Пока в 1944 году не был восстановлен основной железнодорожный путь между Ленинградом и Москвой, по ней в город перевезли больше около 4,5 миллиона тонн различных грузов, в первую очередь продуктов.


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