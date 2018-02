Актер из «Карточного домика» и «Прослушки» скончался в возрасте 59 лет

Американский актер Рег Э. Кэти, известный, в частности, по роли владельца забегаловки Фредди Хейса в сериале "Карточный домик", скончался в возрасте 59 лет в США после борьбы с раком, сообщает издание Variety.

Рег Э. Кэти начал карьеру актера в 1984 году и снялся более чем в 70 фильмах и сериалах. Актер появлялся в таких известных кинокартинах, как "Маска" с Джимом Кэрри, "Семь" Дэвида Финчера, в легендарных американских сериалах "Прослушка" и "Скорая помощь". А за свою роль в сериале "Карточный домик" Кэти получил премию "Эмми" в 2015 году. В 2017 году вышел фильм "Бессмертная жизнь Генриетты Лакс", где Кэти сыграл одну из ведущих ролей.

Reg Cathey, 1958-2018. Not only a fine, masterful actor -- but simply one of the most delightful human beings with whom I ever shared some long days on set. On wit alone, he could double any man over and leave him thinking. Reg, your memory is a great blessing. pic.twitter.com/OHEUbAhTg0