Стало известно, кто владеет квартирой в Коломягах, где был взрыв

Квартира, в которой во время работ по натяжению потолка взорвался баллон с газом, принадлежит тренеру спортивного клуба ВМФ. Двое из нанятых им рабочих профессионально занималась строительными и отделочными работами.

«Фонтанке» стали известны фамилии рабочих, пострадавших во время взрыва на Репищевой улице, 10. Один из них – петербуржец 42 лет, его увезли в больницу с баротравмой, ушибом головы и ожогами 35% тела. Несколько лет назад он был официально трудоустроен в компании «Технопол», которая занималась внутренней отделкой помещений.

Примерно с такими же травмами и ожогами почти по всему телу в больнице оказался житель Ленобласти, который также успел официально поработать в строительной фирме ООО «Спецкаркас» в Петербурге.

Про третьего пострадавшего известно мало, рассказывать о себе он не в состоянии: у него ожоги 70% тела, в том числе дыхательных путей.

Что касается владельца квартиры, то им оказался 36-летний тренер по плаванию спортивного клуба ВМФ.

После взрыва у здания повреждена наружная стена дома, однако несущие конструкции остались целыми.

Напомним, взрыв вынес стекла в десяти квартирах на третьем этаже одного из корпусов ЖК «До ре ми» в Коломягах. ЧП произошло из-за разгерметизации газового баллона, который использовался при нагреве пленки для натяжного потолка. По предварительной версии, непосредственной причиной происшествия может быть прикуренная сигарета. Взрыв расследуют как уголовное дело по 238-й статье УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности тяжкое причинение вреда здоровью человека).