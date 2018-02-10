В Измайловском соборе почтили память погибшего в Сирии летчика

В Петербурге прошла панихида по военнослужащим, погибшим в Сирии. Собравшиеся почтили память летчика Романа Филипова, которому посмертно было присуждено звание Героя России.

Служба прошла в Измайловском соборе на одноименном проспекте днем 10 февраля. После окончания панихиды пришедшие на аллее славы возложили цветы к портрету погибшего летчика.

Напомним, гвардии майор Роман Филипов скончался 3 февраля в перестрелке с террористами. По предварительным данным, боевики сбили штурмовик Су-25, в котором находился Филиппов. Как сообщали СМИ, чтобы не попасть в плен, летчик взорвал гранату.