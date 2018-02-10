В Измайловском соборе почтили память погибшего в Сирии летчика
Служба прошла в Измайловском соборе на одноименном проспекте днем 10 февраля. После окончания панихиды пришедшие на аллее славы возложили цветы к портрету погибшего летчика.
Напомним, гвардии майор Роман Филипов скончался 3 февраля в перестрелке с террористами. По предварительным данным, боевики сбили штурмовик Су-25, в котором находился Филиппов. Как сообщали СМИ, чтобы не попасть в плен, летчик взорвал гранату.
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Справка:
Вооружённые силы Российской Федерации с 2015 года участвуют в гражданской войне Сирийской Арабской Республики на стороне правительственных войск. 11 декабря 2017 года президент Владимир Путин объявил о выводе российских войск в связи с прекращением боевых действий. 22 декабря 2017 года министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о выполнении приказа. После вывода спецназа, саперов, медиков и военной полиции авиационную поддержку САР продолжили оказывать Воздушно-космические силы. В декабре-январе на российскую авиабазу Хмеймим были совершены нападения. Считается, что они были исполнены силами базирующихся в соседней провинции Идлиб и признанных в России террористическими группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Ахрар аш-Шам».