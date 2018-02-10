ЦИК подсчитал, что опцией "мобильный избиратель" воспользуются 5 млн россиян

Более пяти миллионов избирателей в России живут не по месту постоянной регистрации, еще порядка миллиона человек в день выборов президента РФ будут в командировках и отпусках. Такие предварительные подсчеты Центризбиркома РФ озвучил в субботу, 10 февраля, член комиссии ЦИК Александр Кинев на общероссийском семинаре наблюдателей.

Он напомнил, что на президентских выборах 18 марта впервые в федеральном масштабе будет использована так называемая система "мобильный избиратель". После отмены открепительных удостоверений гражданин может проголосовать на любом удобном участке, подав заранее заявление в территориальный или участковый избирком, в МФЦ или через сайт госуслуг. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы считаем, что этой системой воспользуются миллионы избирателей. По нашим предварительным прикидкам, у нас свыше 5 млн избирателей фактически проживают не по месту регистрации, для них голосование было затруднено, еще порядка миллиона человек находятся на лечении, в отпусках, в длительных командировках и тоже в день выборов будут вне места постоянной регистрации", – сказал Кинев.

Кроме того, по его словам, в ЦИК рассчитывают, что выезжающие во время выборов на короткий срок избиратели также воспользуются возможностью проголосовать по месту пребывания.

Подавать заявления о голосовании по месту пребывания можно с 31 января в МФЦ, территориальных избиркомах и через сайт госуслуг, за 20 дней до выборов это можно будет сделать также в участковых комиссиях. По состоянию на 8 февраля заявления о голосовании по месту пребывания подали уже более 266 тысяч человек.