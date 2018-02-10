«Невский проспект» открыт для пассажиров

Проверка на станции метро Петербурга «Невский проспект» завершилась, вход и выход открыты. Об этом сообщает пресс-служба городского метро днем 10 февраля.

Станция открыта с 12:41, проверка заняла чуть больше часа и ничего опасного не выявила. Напомним, также был закрыт переход на «Гостиный двор», поезда на «Невском проспекте» не останавливались.

Ранее в метрополитене сообщили, что на весь день из-за ремонта эскалатора будет закрыта станция «Балтийская», где расположен железнодорожный и автобусный вокзалы.