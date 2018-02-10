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10.02.2018 12:55

Первые победы россиян на Олимпиаде: кёрлинг, хоккей

Россияне 10 февраля одерживают первые победы на Олимпиаде-2018. Также разыгран первый комплект медалей.

Первой чемпионкой стала шведка Шарлотт Калла, победившая в скиатлоне на 15 км. Второе место у норвежки Марит Бьорген, третье – у финки Кристи Пярмякоски. Россиянка Наталья Непряева финишировала восьмой, сообщает «Газета.Ru».

Российские кёрлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова досрочно завоевали место в полуфинале, одержав четыре победы в пяти матчах группового турнира. На данный момент первое место делят команды Канады, Норвегии и России.

Кроме того, сборная России по хоккею разгромила национальную команду Южной Кореи в товарищеском матче перед стартом Олимпиады со счётом 8:1.

Между тем Международная лыжная федерация (ФИС) обозначила российских спортсменок, которые принимают участие в скиатлоне, национальным флагом. Протокол гонки доступен на официальном сайте ФИС.

А вот дисквалифицированная глава российских лыж Елена Вяльбе пришла на гонку Олимпиады, купив зрительский билет, передаёт «Газета.Ru».

 


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