Ребёнок подвергся преследованию в петербургском метро

Отчим шестиклассницы обратился в полицию с заявлением о домогательствах к его падчерице. В компании педофила ребёнок проехал от «Площади Александра Невского» до «Пролетарской».

Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошёл около восьми вечера 9 февраля в вагоне метро на зеленой ветке. Девочка 13 лет возвращалась домой, когда неизвестный мужчина совершил в ее отношении развратные действия.

В полицию отчим школьницы обратился ночью 10 февраля, когда ребёнок рассказал о произошедшем.