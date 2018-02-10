Президент Южной Кореи не против встречи с Ким Чен Ыном
Главы двух Корей ведут «виртуальный» диалог.
Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина посетить Северную Корею «в кратчайшие сроки». Приглашение передала сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, которая встречалась с высокопоставленными чиновниками на открытии Олимпийских игр в Пхёнчхане, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на «Ренхап». Делегация Северной Кореи посетила президентский дворец и присутствовала на обеде, который дал президент Южной Кореи.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что может посетить КНДР и встретиться с Ким Чен Ыном, если для этого будут «созданы условия», передает «Ренхап».
«Давайте достигнем соглашения, создав необходимые условия в будущем», — сказал Мун Чжэ Ин.
Кроме того, он призвал Северную Корею возобновить диалог с США. По его словам, это необходимо для развития межкорейских отношений.