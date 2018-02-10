В ДТП на встречке под Красноярском погибли 8 человек, в том числе дети

Восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних, погибли в результате страшного ДТП в Красноярском крае 10 февраля.

Как сообщает краевое ГУ МВД, рано утром на 70-м километре трассы Канск – Тасеево – Устье водитель автомобиля «Хонда Одиссей», по предварительным данным, выехал на встречную полосу и врезался в «КАМАЗ».

Скончались водитель «Хонды» и семь его пассажиров, среди которых были 17-летняя девушка и два младенца 2017 года рождения.

Возбуждено уголовное дело. По данным полиции, водитель «Хонды» осуществлял нелегальные пассажироперевозки.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».

Напомним, недавно в Ленинградской области произошла похожая авария, в ней погибли девять человек, и также идёт речь о незаконной перевозке пассажиров.