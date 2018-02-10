Закрыты «Невский проспект» и переход на «Гостиный двор»

На станции метро Петербурга «Невский проспект» найден бесхозный предмет, пассажиров попросили покинуть вестибюль.

Как сообщает пресс-служба городского метро, станция закрыта в 11:34, также временно нельзя перейти с «Невского проспекта» на «Гостиный двор» и обратно. Поезда проезжают станцию без остановки, пока бесхоз не проверят сотрудники экстренных служб.

Напомним, параллельно на проверку закрыта станция «Озерки», на «Балтийской» вход и выход закрыты из-за ремонта эскалатора.