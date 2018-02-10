МЧС рассказало, как могла бы выглядеть война с Россией

Наиболее вероятные сценарии военных конфликтов, в которые может быть вовлечена Россией, расписало в своём исследовании Министерство чрезвычайных ситуаций РФ. Об этом 10 февраля сообщают СМИ, например НТВ.

Если бы на Россию напали враги, они использовали бы современные средства поражения, прежде всего высокоточное оружие, также работали бы диверсионные группы, а основными объектами нападения стали бы пункты управления, информационные центры, объекты жизнеобеспечения населения, считает МЧС.

МЧС, ссылаясь на современные взгляды на ведение войн, предлагает отказаться от практики массовой эвакуации населения в случае конфликтов. Эвакуировать людей надо только из опасных зон, подверженных радиоактивным и химическим заражениям, и зон катастрофических пожаров и затоплений. Главную опасность для населения, по мнению МЧС, в случае войны будут представлять именно вторичные факторы техногенных аварий (загрязнения и пр.), а вовсе не ядерное оружие.

12 января американские СМИ опубликовали проект обзора ядерной политики США, в котором предлагается модернизировать ядерную триаду, включающую стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы, напоминает «Лента.ру».