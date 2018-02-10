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10.02.2018 11:45

МЧС рассказало, как могла бы выглядеть война с Россией

Наиболее вероятные сценарии военных конфликтов, в которые может быть вовлечена  Россией, расписало в своём исследовании Министерство чрезвычайных ситуаций РФ. Об этом 10 февраля сообщают СМИ, например НТВ.

Если бы на Россию напали враги, они использовали бы современные средства поражения, прежде всего высокоточное оружие, также работали бы диверсионные группы, а основными объектами нападения стали бы пункты управления, информационные центры, объекты жизнеобеспечения населения, считает МЧС.

МЧС, ссылаясь на современные взгляды на ведение войн, предлагает отказаться от практики массовой эвакуации населения в случае конфликтов. Эвакуировать людей надо только из опасных зон, подверженных радиоактивным и химическим заражениям, и зон катастрофических пожаров и затоплений. Главную опасность для населения, по мнению МЧС, в случае войны будут представлять именно вторичные факторы техногенных аварий (загрязнения и пр.), а вовсе не ядерное оружие.

12 января американские СМИ опубликовали проект обзора ядерной политики США, в котором предлагается модернизировать ядерную триаду, включающую стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы, напоминает «Лента.ру».


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Рекордная распродажа сделала «Победу» любимцем пользователей OneTwoTrip
Продажи авиакомпании “Победа” 8 февраля после объявления распродажи выросли до исторического максимума - количество оформленных за сутки билетов в 4,8 раза превысило среднесуточный показатель 2017 года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.02.2018 12:38
«Победа» открыла летнее расписание и предложила 100 000 билетов по 499 рублей
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 8 февраля, в четверг, открыла продажу на рейсы летнего расписания 2018 года, которое начнет действовать 25 марта и продолжится до 27 октября 2018 года. В день запуска продаж на рейсы летнего расписания одномоментно предложено 100 000 билетов по минимальному тарифу – 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
07.02.2018 13:55
«Россия» признана ведущим перевозчиком на внутренних туристических направлениях
Авиакомпания «Россия» стала победителем ежегодной международной премии Skyway Service Award в одной из самых престижных номинаций - за вклад в развитие внутреннего туризма. Торжественная церемония награждения прошла в рамках 5-ой Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2018
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07.02.2018 11:57
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