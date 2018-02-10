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10.02.2018 11:19

РКН запретил текст Навального по мотивам книги Рыбки

Запись на сайте политика Алексея Навального, посвященная расследованию про путешествие на яхте миллиардера Олега Дерипаски в компании вице-премьера Сергея Приходько, попала в реестр запрещенной к распространению информации.

Судя по данным реестра, решение 9 февраля вынес Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края. При этом доступ к сайту не ограничивался. Ролик с расследованием, выложенный на YouTube, находится в свободном доступе.

Напомним, внимание к поездке на яхте Дерипаски в компании чиновника Приходько привлекла девушка, которая сопровождала миллиардера в подобных поездках. Настя Рыбка постила фотографии с яхты в своем Instagram, что и позволило Навальному рассмотреть на кадрах человека, похожего на вице-премьера. Она также написала книгу, где подробно рассказала про свои сексуальные приключения в компании бизнесмена и некоего «папы». Позже девушка опубликовала запись, где заявила, что на яхте ее изнасиловали, однако уже через несколько часов она назвала пост шуткой. Дерипаска уже заявил о намерении судиться с Навальным.

Роскомнадзор вечером 9 февраля потребовал издание «Медиазона» удалить с сайта фотографию, на которой, как полагает Навальный, изображены Дерипаска и Приходько на той самой яхте.


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