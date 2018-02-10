Рейс из Нячанга в Петербург задержан на 9 часов

Лишние полдня во Вьетнаме придется провести петербургским туристам из-за загруженности терминала. Вылет отложен на 9 часов.

Согласно онлайн-табло авиакомпании «Азур Эйр», которая осуществляет перевозку, рейс вылетит с девятичасовой задержкой в 17:10 по московскому времени 10 февраля и приземлится в аэропорту Пулково только около половины второго ночи 11-го числа. Причину задержки в авиакомпании объяснили перегруженностью терминала в Нячанге, вылет перенесен по требованию руководства аэропорта.

Напомним, у «Азур Эйра» из-за претензий Росавиации к состоянию самолетов временно приостановлен сертификат эксплуатанта. Устранить замечания перевозчик должен до 20 марта.