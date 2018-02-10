Израиль и Сирия обменялись «актами агрессии»

Истребитель F-16 ВВС Израиля совершил удары по иранским целям в Сирии и был сбит там же ответным огнем, передает 10 февраля «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

По данным армии Израиля, пилоты были спасены.

Сирийское арабское информационное агентство САНА также пишет об «агрессии», которую совершили «на рассвете вражеские самолеты Израиля», атаковав военную базу в центральном регионе. Правда, по данным САНА, в ответ были подбиты несколько самолетов ВВС Израиля. Сообщение агентства цитирует «Лента.ру».

Причиной налёта израильских сил называют вторжение в воздушное пространство Израиля иранского беспилотного летательного аппарата, который перехватили израильские военные в ночь на субботу.