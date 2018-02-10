Американец на открытии Олимпиады развернул флаг России

Во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр – 2018 в Пхёнчхане американский болельщик по имени Филип Вахуда, житель Окленда, развернул на трибунах флаг России – триколор с изображением орла и надписью «Россия». Об этом пишут 10 февраля СМИ.

«Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин. Я считаю, что они должны были выступить здесь», — объяснил американец RT.

Он поднял флаг в тот момент, когда наши спортсмены шествовали по стадиону в светло-серых куртках без цветов России, а корейский волонтер нёс перед ними нейтральный флаг, отмечает «Газета.Ru».

9 февраля, выездная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS), которая рассматривала споры по участию спортсменов в Олимпиаде-2018 в срочном порядке, отклонила апелляции 45 отечественных спортсменов и двух тренеров, которые ранее по различным причинам не получили приглашения в Пхенчхан от МОК.

Шипулин и Ан, о которых говорит американец Вахуда, подавали апелляцию в числе тех 32 атлетов, которые не были приглашены без предоставления конкретных объяснений. В качестве причины комитет тогда назвал несоответствие спортсменов 17 общим критериям, опубликованным немного позже на официальном сайте организации, однако какие конкретно пункты имеются в виду, не уточнялось.