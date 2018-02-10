София очень хочет научиться ходить

В полтора года Софии поставили диагноз – ДЦП. Сейчас ей 12-ть, но она до сих пор не умеет ходить. В Центре имени Г.А. Альбрехта девочке уже сделали две операции. Нужна ещё одна, после которой, как обещают врачи, Соня сможет самостоятельно ходить. Но квоты на этот год уже распределены, это значит, что за операцию надо платить. Для мамы девочки сумма неподъёмная.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Соня Максимова, 12 лет.

Детский церебральный паралич.

Требуется операция. Стоимость 240 842 руб.

«В шесть месяцев дочке поставили диагноз «задержка психомоторного развития», назначили лечение. А в год у Сони произошел судорожный приступ, ее увезли в больницу, несколько дней она дышала с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Врачи диагностировали у дочки эпилепсию, подобрали лекарства. Но вскоре после выписки приступ повторился – и был еще сильнее прежнего. В тот момент Сонечка остановилась в развитии, она все время просто лежала. В полтора года невролог уточнил диагноз: органическое поражение головного мозга, детский церебральный паралич.

Я прилагаю все возможные усилия для реабилитации моей дочери. Есть определенные успехи – судороги больше не повторялись. Но со временем у Сонечки сильно деформировались тазобедренные суставы, искривились стопы, произошел перекрест ног. Третий год дочка наблюдается в Центре имени Г.А. Альбрехта. Там Сонечке уже сделали две операции на стопах – исправили деформацию. Сейчас нужна еще одна, на тазобедренных суставах, которая поможет убрать перекрест ног. Для Сони это не только шанс научиться ходить, но и возможность избавиться от сильной боли в ногах. Пожалуйста, помогите собрать средства на операцию! Финансирование по полисам ОМС в Центре имени Г.А. Альбрехта ограниченно, все места на 2018 год уже распределены. Мне таких денег не найти – живем с дочкой вдвоем, на социальные пособия». Ксения Максимова, Санкт-Петербург.

Заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта Андрей Кольцов (Санкт-Петербург):

«Соне в ближайшее время необходимо провести операцию: устранить контрактуры (ограничение подвижности) тазобедренных суставов – удлинить мышцы в паховой области. После операции девочка пройдет курс восстановительного лечения с использованием методов роботизированной терапии. Это поможет развить у Сони чувство равновесия и навыки ходьбы, она научится стоять и ходить с поддержкой».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".