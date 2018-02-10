В Петербурге угонщики напали на патруль ДПС

Подозреваемые в попытке угона престижной иномарки избили сотрудника ДПС и уехали. Табельное оружие не помогло.

Как сообщили в ночь на 10 февраля «Фонтанке» очевидцы, около 23.50 по аллее Поликарпова в Приморском районе проезжал автомобиль госавтоинспекции. Остановился он у 5-го дома рядом с двумя прохожими.

Из салона служебного авто вышел один полицейский и направился к паре. Диалог был мимолетен, финал прошел еще стремительнее. Неизвестные набросились на сотрудника, нанесли серию ударов в голову и побежали. Их в другом конце улицы ждал черный внедорожник с подельниками и работающим двигателем. Пара нырнула в салон, водитель нажал на газ.

Пострадавший сотрудник доставлен в травматологический пункт. Ему накладывают швы. Лицо сильно разбито и рассечено, есть подозрение на черепно-мозговую травму.

По данным «Фонтанки», внимание патрульных аллея Поликарпова в ночь на 10-е февраля привлекла сигналом о попытке угона Toyota Land Cruiser. Наряды сгруппировались в окрестностях улицы, первым ее проезжал злосчастный экипаж, который и заметил двух хорошо одетых мужчин спортивного телосложения. По каким причинам проверить документы пошел только один полицейский, пока неясно. Известно, что применить табельное оружие он и напарник не успели. Угонщики бежали так же быстро, как били.