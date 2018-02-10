Роскомнадзор требует удалить фотографии из публикации о Дерипаске и его прогулке на яхте
Роскомнадзор потребовал удалить фотографии из новости «Медиазоны» о расследовании Фонда борьбы с коррупцией, посвященному якобы совместному отдыху вице-премьера Сергея Приходько и бизнесмена Олега Дерипаски.
Как сообщает 9 февраля «Медиазона», согласно уведомлению Роскомнадзора, интернет-адрес, по которому находится новость, внесли в реестр адресов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено. Решение якобы было вынесено Усть-Лабинским районным судом Краснодарского края 9 февраля (на следующий день после публикации). Отметим, в 1979-1985 годах Дерипаска жил именно в Усть-Лабинске, где закончил среднюю школу № 2.
Как пишет Роскомнадзор, в новости «размещены частные фотографии и видеозаписи с изображениями, а также иной личной информации без прямого или косвенного согласия гражданина, нарушающие права на изображение, конфиденциальность персональных данных и неприкосновенность частной жизни». Однако ни на сайте суда, ни в реестре запрещенных сайтов страницу с новостью пока обнаружить не удалось, она доступна на сайте «Медиазоны», фотографии из нее также пока не удаляли.
Отметим, новость проиллюстрирована видеороликом Навального об этом кейсе, а также двумя коллажами авторов расследования — на одном из них изображены Дерипаска и якобы Приходько на яхте.
Справка:
Напомним, 8 февраля ФБК выпустил ролик, в котором через «Инстаграм» Насти Рыбки (девушки из эскорт-службы, написавшей книгу о своих приключениях) на яхте у берегов Норвегии кроме миллиардера Олега Дерипаски оппозиционеры разглядели вице-премьера Сергея Приходько. Навальный назвал появление высокопоставленного чиновника на яхте взяткой. Позже девушка все в том же «Инстаграме» заявила, что во время отдыха в компании этих двух мужчин ее изнасиловали, однако вопрос можно решить без вмешательства полиции, если миллиардер предложит ей руку и сердце. Уже утром 9-го она передумала и свела угрозу к шутке. Сам Дерипаска заявил, что намерен в суде защищать свои честь и достоинство.