Роскомнадзор требует удалить фотографии из публикации о Дерипаске и его прогулке на яхте

Роскомнадзор потребовал удалить фотографии из новости «Медиазоны» о расследовании Фонда борьбы с коррупцией, посвященному якобы совместному отдыху вице-премьера Сергея Приходько и бизнесмена Олега Дерипаски.

Как сообщает 9 февраля «Медиазона», согласно уведомлению Роскомнадзора, интернет-адрес, по которому находится новость, внесли в реестр адресов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено. Решение якобы было вынесено Усть-Лабинским районным судом Краснодарского края 9 февраля (на следующий день после публикации). Отметим, в 1979-1985 годах Дерипаска жил именно в Усть-Лабинске, где закончил среднюю школу № 2.

Как пишет Роскомнадзор, в новости «размещены частные фотографии и видеозаписи с изображениями, а также иной личной информации без прямого или косвенного согласия гражданина, нарушающие права на изображение, конфиденциальность персональных данных и неприкосновенность частной жизни». Однако ни на сайте суда, ни в реестре запрещенных сайтов страницу с новостью пока обнаружить не удалось, она доступна на сайте «Медиазоны», фотографии из нее также пока не удаляли.

Отметим, новость проиллюстрирована видеороликом Навального об этом кейсе, а также двумя коллажами авторов расследования — на одном из них изображены Дерипаска и якобы Приходько на яхте.