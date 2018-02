Человек, который придумал «хип-хоп», умер в Лас-Вегасе

Рэпер и диджей Кевин Смит, который выступал под псевдонимом Lovebug Starski, умер в возрасте 57 лет в Лас-Вегасе.

Как пишет 9 февраля Forbes, причиной смерти стал сердечный приступ. Смит был одним из первых ди-джеев, который начал работать в стиле «хип-хоп». Более того, считается, что они вместе с рэпером Cowboy из группы Grandmaster Flash and the Furious Five придумали сам этот термин. Как рассказывал сам Смит, они провожали друга в армию и дурачились, маршируя как солдаты — словами hip и hop ведется счет при маршировке в американской армии.

Первый сингл Positive Life Смит записал на лейбле Tayster в 1981 году. После первых успехов с ним подписал контракт на 100 тысяч долларов лейбл Epic Records в Лондоне. Главным хитом Lovebug Starski стал сингл Amityville, который добрался до 12-й строчки в британских чартах.