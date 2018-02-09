СМИ: Правозащитники требуют от ФИФА не размещать базу египетской сборной в Грозном

ФИФА столкнулся с критикой из-за решения разместить в столице Чечни базу сборной Египта по футболу на время проведения ЧМ-2018.

Как пишет 9 февраля AP News, решение ФИФА раскритиковала, в частности, заместитель директора правозащитной организации Human Rights Watch Джейн Бьюкенен. «Решение ФИФА использовать Грозный в качестве штаб-квартиры команды чемпионата мира шокирует и возмутительно. ФИФА должна отозвать это решение и изменить место для базирования сборной на время турнира», – заявила она. Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) также высказалась против Грозного.

В самом ФИФА заявили: «У нас нет оснований полагать, что решение египетской федерации футбола о штаб-квартире в Грозном окажет негативное влияние на права человека. В любом случае ФИФА будет принимать соответствующие меры в соответствии со своей политикой в области прав человека, если эта оценка изменится в ближайшие месяцы». «Не должно быть никаких сомнений в том, что ФИФА осуждает любую дискриминацию, в том числе дискриминацию по признаку сексуальной ориентации», – подчеркнули в организации.

Отметим, для сборной Египта Грозный — далеко не самая очевидная штаб-квартира. Первые матчи эта команда, вошедшая в одну группу с Россией, проведет против Уругвая в Екатеринбурге, против России в Петербурге и Саудовской Аравии в Волгограде. Напомним, список баз 32 команд–участниц чемпионата мира по футболу-2018 был опубликован 9 февраля.