В епархии рассказали, сколько храмов построят в Петербурге

Ежегодно в каждом петербургском православном благочинии должен открываться хотя бы один приход, заявил 8 февраля на заседании епархиального совета митрополит Петербургский и ладожский Варсонофий. Необходимо изыскивать участки для строительства храмов, отметил он.

Как выяснила «Фонтанка», участки успешно изыскиваются, а храмы активно строятся. На совете каждый благочинный отчитался о том, сколько в его округе вскорости возведут храмов.

Так, благочинный Центрального округа отец Сергий Куксевич рассказал, что в рамках реконструкции Апраксина двора там планируется организовать новый приход. Кроме того, ожидается закладка храма Рождества Христова на Песках. И наконец, по его словам, музей Арктики и Антарктики должен вскоре выехать из здания Никольского единоверческого храма и предоставить его церкви.

В Пушкинском районе тоже в ближайшее время откроются три новых прихода, рассказал протоиерей Никита Зверев. В Калининском округе ждут освящения нового храма Тихвинской иконы Божией Матери, а при храме Сретения Господня на Гражданском проспекте будет достроен духовно-просветительский центр. На Пискаревском кладбище возводится храм Воскресения Христова. Неподалеку, на Пискаревском проспекте, появится храм «Неупиваемая Чаша», а на Гжатской улице — храм иконы Божией Матери «Умиление».

В Выборгском районе освятят Сампсониевский собор, храм Всех святых, в земле Санкт-Петербургской просиявших (Левашово), храм святых мучеников младенцев Вифлеемских на Парнасе, храм Василия Великого в Осиновой Роще.

В Приморском округе строится еще девять религиозных сооружений. А во Фрунзенском благочинии получен участок для строительства храма у метро «Купчино». В Красносельском округе заложен храм в «Балтийской жемчужине». В Курортном округе также, по словам благочинного протоиерея Вячеслава Никитина, определены участки под церковное строительство.

И, наконец, в Петродворцовом округе планируется строительства храма в Старом Петергофе около университетского комплекса. А в поселке Мартышкино возведут храм памяти защитников Ораниенбаумского плацдарма.