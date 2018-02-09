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09.02.2018 22:45

Опубликованы фото последствий взрыва на Репищевой

В сети появились фотографии с разрушенными квартирами из жилого дома в Коломягах, где днём 9 февраля произошёл взрыв.

На снимках видно, что взрывная волна полностью выбила оконные рамы, частично разрушенными оказались стены, не устояли двери в лифтах, оборвался и трос подъёмника.

Опубликованы фото последствий взрыва на Репищевой

Взрыв на Репищевой улице, 10, корпус 1, прогремел днём 9 февраля. В квартире на третьем этаже, где проходил ремонт, рванул газовый баллон. Пострадали трое рабочих. Все они в тяжелом состоянии, с ожогами, отправлены в больницы. Позже на месте происшествия нашли окурок. По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа из баллона и прикуренная рядом сигарета. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).


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