Опубликованы фото последствий взрыва на Репищевой

В сети появились фотографии с разрушенными квартирами из жилого дома в Коломягах, где днём 9 февраля произошёл взрыв.

На снимках видно, что взрывная волна полностью выбила оконные рамы, частично разрушенными оказались стены, не устояли двери в лифтах, оборвался и трос подъёмника.

Взрыв на Репищевой улице, 10, корпус 1, прогремел днём 9 февраля. В квартире на третьем этаже, где проходил ремонт, рванул газовый баллон. Пострадали трое рабочих. Все они в тяжелом состоянии, с ожогами, отправлены в больницы. Позже на месте происшествия нашли окурок. По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа из баллона и прикуренная рядом сигарета. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).