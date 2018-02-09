Какие медали разыграют на Олимпиаде 10 февраля

На Олимпиаде в Пхенчхане 10 февраля разыграют пять комплектов медалей в пяти видах спорта. Расписание финалов:

10:15. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 15 км

14:00. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м

14:15. Биатлон. Женщины. Спринт 7,5 км

15:28. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м

16:35. Прыжки с трамплина. Мужчины. Нормальный трамплин

Главные надежды россиян в первую очередь связаны с шорт-трекистом Семеном Елистратовым на дистанции 1500 метров. Спортсмен из Уфы претендует на медаль.

Напомним, всего на Олимпиаду в Пхенчхане заявлены 169 российских спортсменов. Из-за дисквалификации сборной России они выступают под нейтральным флагом Международного олимпийского комитета с формулировкой «Олимпийский атлет из России».