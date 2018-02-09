В Петербурге откроется первая в России военная кафедра для девушек

Студентки Санкт-Петербургского государственного экономического университета познакомятся с основами военной подготовки. В ВУЗе в 2018 году откроется специализированная кафедра для девушек.

Об этом 9 февраля со ссылкой на заместителя министра обороны России Татьяну Шевцову сообщает «Газета.ру».

По словам чиновницы, студентки будут обучаться по программам подготовки солдат и сержантов запаса на базе Военной академии материально-технического обеспечения по направлениям вещевой и продовольственной службы. В этом году кафедра примет 30 воспитанниц.