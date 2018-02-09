Прокуратура отменила дело в отношении 70-летнего математика из Кузьмолово

На расширенном заседании коллегии Следственного комитета по Ленобласти приняли решение прекратить уголовное дело в отношении 70-летнего учителя математики школы №1 поселка Кузьмоловский Всеволожского района Владимира Шклярника. Ранее сообщалось, что педагог с 45-летним стажем якобы стал причиной травмы головы у 11-летнего ученика. Дело было возбуждено по статье 115 УК РФ – "умышленное причинение легкого вреда здоровью".

На коллегии выступили губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и заместитель полпреда по СЗФО Олег Логунов (фигурант «списка Магнитского» в США). Оба они пришли к выводу, что дело «неоднозначное». Сразу же после этого заместитель прокурора 47-го региона Михаил Устиновский заявил, что его ведомство отменяет постановление о возбуждении этого уголовного дела.

В результате, материалы дела, скорее всего, вернутся в дознание УМВД по Всеволожскому району. Правда, вряд ли мать пострадавшего школьника согласится спустить дело на тормозах. Напомним, придя домой, мальчик 11-ти лет пожаловался родителям на головные боли. По его словам, учитель взял его за шею и ударил о стену. Сам Шклярник рассказывал, что только «придержал ребенка рукой». В комитете по образованию также говорили о «неловком движении». Все подробности резонансного дела читайте в статье 47news «Дело учителя остановили словом».