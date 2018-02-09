Жители почти ста домов на Васильевском будут спать в холодных квартирах

Из-за прохудившейся трубы похолодало в 93-х домах на Васильевском острове в Петербурге.

Как сообщили 9 февраля «Фонтанке» в «Теплосети Санкт-Петербурга», парение у дома №22 на улице Шевченко заметили при плановом объезде около полудня. При обследовании сети специалисты обнаружили дефект на трубопроводе диаметром 500 мм. В зону коммунальной аварии попали 93 дома. На время ремонта отопление в зданиях перевели на пониженные параметры. Горячую воду теплоэнергетики пообещали не отключать.

Заменить износившуюся трубу планируется к 6 утра 10 февраля.