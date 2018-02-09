«Силовые машины» примут участие в строительстве первой египетской АЭС

Компания «Силовые машины» планирует принять участие в строительстве атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте.

Об этом рассказал губернатор Петербурга 9 февраля во время встречи с послом Египта в РФ Ихабом Ахмедом Таалатом Насром. Напомним, соглашение между «Росатомом» и властями Египта о создании первой в этой стране АЭС было подписано 11 декабря. Стоимость проекта, по предварительным оценкам, составит 21 млрд долларов. Проект предусматривает строительство четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый к 2028-29 годам.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев так комментировал заключение соглашения: «Подписанные контракты – рекордная сделка в истории мировой атомной отрасли. Общая стоимость всех четырех контрактов составляет десятки миллиардов долларов США – это также и крупнейшее несырьевое экспортное соглашение за всю историю России. Мы предложили нашим египетским партнерам уникальное комплексное соглашение, охватывающее весь жизненный цикл атомной станции, то есть 70-80 лет».

Отметим, «Силовые машины» попали в запретительный список США, опубликованный 26 января. Как указано в пресс-релизе на сайте американского ведомства, компания вошла в число лиц, которые были «связаны с передачей Россией четырех турбин российско-германским совместным предприятием в Крым».

Как писала ранее «Фонтанка», санкции пришлись очень невовремя — компания бизнесмена Алексея Мордашова как раз запланировала поставлять на экспортные рынки до 70% всей своей продукции. Заказы на поставку оборудования для АЭС в Египте в этой ситуации придутся очень кстати.