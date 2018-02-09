Павленскому продлили арест во Франции на четыре месяца

Суд Парижа оставил российского художника и акциониста Петра Павленского под арестом еще на четыре месяца.

Как передает 9 февраля RFI, после объявления решения суда Павленский объявил сухую голодовку в знак протеста против закрытости судебного заседания. Адвокат акциониста Доминик Бейретер-Минков рассказал, что защита планирует обжаловать решение суда. В самом суде пояснили, что слушания пришлось закрыть для публики из-за нехватки места.

Справка:

Напомним, Петр Павленский, известный своими скандальными акциями, совершил поджог здания Банка Франции в ночь на 16 октября. Он объяснил свои действия тем, что «Банк Франции занял место Бастилии, а банкиры встали на место монархов».

В июне 2016 года суд обязал Павленского выплатить полумиллионный штраф за поджог двери Федеральной службы безопасности. В январе 2017-го Павленский уехал во Францию с соратницей Оксаной Шалыгиной и двумя детьми, где получил политическое убежище.