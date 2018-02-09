«Фонтанка» за 60 секунд – 5-9 февраля

Неделю Петербург завершил двумя трагедиями. Взрыв в Колымягах устроила ремонтная бригада с газовым баллоном и сигаретой, и сама же и пострадала. Объёмы ремонта для них увеличился в разы — на очереди 10 пострадавших квартир.

Вторая беда настигла пенсионерку, которая кормила кошек и зашла за ограждение вокруг дома. Ее убило льдиной с крыши. К управляющей компании, ответственной за сосули, уже пришли следователи.

Кстати, у петербургского полицейского следствия новый шеф. Назначение 45-летнего полковника и боксера Антропова сегодня обсуждают между собой все правоохранители и крупные бизнесмены города. «Фонтанка» раскрывает его планы на выходные.

В Пхенчхане началась Олимпиада. Россияне, «благодаря» допинговому скандалу, вышли на церемонию открытия под нейтральным флагом. А в Петербурге в это время вице-губернатор Албин обсуждал с журналистами призывы посадить Мутко.



Конец недели выдался «горячим» из-за секс-скандала с Настей Рыбкой. «Охотница на олигархов», как себя называет девушка, поплавала на яхте с миллиардером Дерипаской и заместителем Дмитрия Медведева. А закончила свои приключения заявлением о «групповом изнасиловании». Виноват во всём оказался Алексей Навальный.

Смольный готовит Петербургу единый тариф на услуги регионального мусорного оператора и новую строчку в коммунальные квитанции, цифры которых теперь изменятся в большую сторону.

Более 600 чиновников Смольного свой выходной проведут не на диване у телевизора, а наслаждаясь речью великих режиссеров и театральных деятелей. Не потратят на это даже бюджетных средств — их обязали самостоятельно оплатить поход в театр.

Всем не планирующим посещать «Грозу» рекомендуем внимательно изучить гид «Фонтанки» по выходным – там лекции о космонавтике, гравитации, моде, «тотальный диктант» по науке, выставки джинсов звезд и даже концерт Горана Бреговича.