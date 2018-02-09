В Петербурге раскрыли секрет пробок

В городе на Неве 9 февраля случилось зимнее обострение. Привело оно к сразу нескольким курьезным ситуациям на дорогах в разных районах Петербурга.

В Невском, на Ивановской улице, заметили «каравеллу». Женщина-пешеход решила, что, если автомобилистам можно ездить по тротуару, то и ей прогуливаться в крайнем левом ряду пешком – тоже. Связываться со странной блондинкой водители не захотели и послушно плелись сзади.

Во Фрунзенском районе тракторист решил дерзко перемахнуть Купчинский пруд. Не получилось. Зато вышла картина «приплыли»: трактор провалился под лед по самую кабину и постепенно начал уходить под воду. Фееричное зрелище дополнил его коллега, затесавшийся в камышах.

В Красносельском – водитель решил сдать задом на оживленную магистраль. Получилось так, как хотел. Объезжавший его автомобилист поймал встречного «учителя» грузовика. Дополнил натюрморт все тот же фургон.

Пока одни красиво выступали, другие мучились в огромных пробках. И разгадали их секрет. В чем он заключается, а также фото и видео последствий зимнего обострения – на «Водителе Петербурга».