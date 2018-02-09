Еще
02:29 10.02.2018
Пришлите свою новость!
02:24
Петр Мамонов расскажет петербуржцам, как Исаак Сирин изменил его жизнь
02:06
Петербургский филиал «Архе» начнет работу с открытий в палеоантропологии
01:53
«Гамлета» и «Короля Лир» Козинцева покажут на большом экране
01:34
Черниговская расскажет, как воспитать толкового наследника
01:33
В Петербурге угонщики напали на патруль ДПС
01:13
«ПилОт» откроет музыкальный ящик Пандоры
00:12
Роскомнадзор требует удалить фотографии из публикации о Дерипаске и его прогулке на яхте
09/02
Человек, который придумал «хип-хоп», умер в Лас-Вегасе
09/02
СМИ: Правозащитники требуют от ФИФА не размещать базу египетской сборной в Грозном
09/02
В епархии рассказали, сколько храмов построят в Петербурге
09/02
Опубликованы фото последствий взрыва на Репищевой
09/02
Какие медали разыграют на Олимпиаде 10 февраля
09/02
В Петербурге откроется первая в России военная кафедра для девушек
09/02
Прокуратура отменила дело в отношении 70-летнего математика из Кузьмолово
09/02
Жители почти ста домов на Васильевском будут спать в холодных квартирах
09/02
«Силовые машины» примут участие в строительстве первой египетской АЭС
09/02
Franz Ferdinand выпустили альбом безумных экспериментов
09/02
Павленскому продлили арест во Франции на четыре месяца
09/02
«Фонтанка» за 60 секунд – 5-9 февраля
09/02
В Петербурге раскрыли секрет пробок
09/02
Главное здание РНБ «приспособят к современному использованию»
09/02
Вице-премьер Приходько желает ответить Навальному "по-мужски", но в рамках закона
09/02
На «Чернышевской» не нашли взрывчатку
09/02
Росздравнадзор нашел нарушения в больнице №15, где в ожидании помощи умерла пенсионерка
09/02
Астероид размером с челябинский метеорит подлетит к Земле
09/02
«Газпром» прогнозирует дефицит газа в Европе
09/02
В «Балтийской жемчужине» построят проспект Патриотов
09/02
Курдов обвинили в массовых казнях боевиков
09/02
«Чернышевскую» закрыли для пассажиров
09/02
Пробки в Петербурге доросли до 9 баллов
09/02
Дело о смертельном трапе Пулково отправляется в суд
09/02
Участника акции Навального отправили чистить снег, не дожидаясь Верховного суда
09/02
Анна Нетребко пригрозила, что больше не выступит в России
09/02
Ресторан у Сосновки легализовали спустя более пяти лет
09/02
Прокуратура Петербурга проверила уборку улиц, по которым передвигаются сами прокуроры
09/02
В Мексике произошло землетрясение
09/02
Анекдот для Путина: "А давайте изнасилуем тракториста!"
09/02
Шульц отказался занять пост главы МИД ФРГ
09/02
Мединский задумался о «пинке» для руководителей библиотек
09/02
Смольный поможет болельщикам мундиаля найти гостиницы
09/02
В Петербурге во время мундиаля будут базироваться четыре сборные
09/02
Взрыв в Коломягах стал уголовным делом
09/02
Частной школе выделили землю на Лахтинском проспекте
09/02
Итоги недели: До свиданья, наш ласковый Falcon
09/02
Демченко: Президент МОК обещал распустить CAS в случае положительного решения по россиянам
09/02
Спецслужбы Украины: Мы не задерживали Саакашвили
09/02
Министр энергетики РФ переизбран председателем совета директоров «Транснефти»
09/02
Петербургу попытаются привить традицию кидаться помидорами
09/02
Организатора смертельной поездки в Петербург задержали в Вологде
09/02
При взрыве газа в Коломягах пострадали трое рабочих
09/02
В Песочном открыли детское онкологическое отделение
09/02
Скорые и пожарные продолжают прибывать к дому на Репищевой, где прогремел взрыв
09/02
Смольный предложит китайцам здания, освободившиеся после переезда в «Невскую ратушу»
09/02
Полпред Александр Беглов выдвинул идею электорального туризма
09/02
Из-за взрыва перекрыт проезд по Репищевой
09/02
Новый корпус Публички сдадут до конца февраля
09/02
Медики оказывают помощь троим пострадавшим при взрыве в Коломягах
09/02
Подозреваемый в педофилии оказался помощником мэра Сланцев
09/02
Минобороны России планирует закупать ежегодно около 200 танков
09/02
При взрыве в доме на Репищевой пострадали люди
09/02
На Репищевой произошел взрыв в жилом доме
09/02
За пьяную шутку о бомбе петербуржец пошёл под суд
09/02
Рапорт НАТО: Россия хочет видеть Финляндию другом
09/02
У книг про Джеймса Бонда появится приквел
09/02
В Петербург не пустили поддельный спрей от ржавчины на 6 миллионов
09/02
Россияне вышли на церемонию открытия Олимпиады под нейтральным флагом
09/02
Поезд Петербург-Мурманск сделает дополнительную остановку ради единственного пассажира
09/02
Путин назначил главного следователя полиции Петербурга
Предыдущие новости
Архив материалов
Авто
Версия для печати
09.02.2018 20:57

В Петербурге раскрыли секрет пробок

В городе на Неве 9 февраля случилось зимнее обострение. Привело оно к сразу нескольким курьезным ситуациям на дорогах в разных районах Петербурга.

В Невском, на Ивановской улице, заметили «каравеллу». Женщина-пешеход решила, что, если автомобилистам можно ездить по тротуару, то и ей прогуливаться в крайнем левом ряду пешком – тоже. Связываться со странной блондинкой водители не захотели и послушно плелись сзади.

Во Фрунзенском районе тракторист решил дерзко перемахнуть Купчинский пруд. Не получилось. Зато вышла картина «приплыли»: трактор провалился под лед по самую кабину и постепенно начал уходить под воду. Фееричное зрелище дополнил его коллега, затесавшийся в камышах.

В Красносельском – водитель решил сдать задом на оживленную магистраль. Получилось так, как хотел. Объезжавший его автомобилист поймал встречного «учителя» грузовика. Дополнил натюрморт все тот же фургон.

Пока одни красиво выступали, другие мучились в огромных пробках. И разгадали их секрет. В чем он заключается, а также фото и видео последствий зимнего обострения – на «Водителе Петербурга»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
УК «Новоселье»
29.01.2018 12:47

Строительство надземного перехода в Новоселье ведется активными темпами

По информации УК “Новоселья”, долгожданный надземный переход Красносельского шоссе начали обшивать панелями. Сдать в эксплуатацию конструкцию предполагается весной этого года. Изюминкой перехода станут современные лифты OTIS, которыми позволят пользоваться конструкцией и людям с ограниченными возможностями.
ГК «Эталон»
25.01.2018 18:46

Открыты продажи паркинга в корпусе 4.11 квартала Галактика от Эталон ЛенСпецСМУ

Стартовали продажи машиномест в подземном паркинге корпуса 4.11 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит рядом с наб. Обводного канала и Московским проспектом, на территории бывшей Варшавской железной дороги.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
23.01.2018 15:49

"Аэрофлот" стал самой популярной авиакомпанией у бизнес-путешественников

OneTwoTrip for Business определил авиакомпании, которые в 2017 году пользовались наибольшим спросом у бизнес-путешественников. Cервис предназначен для организации командировок сотрудников компаний (юридических лиц), что позволяет ранжировать перевозчиков по популярности именно для деловых, а не поездок в целях туризма и отдыха
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Петербурге раскрыли секрет пробок
На развязке КАД с Шафировским закроют три съезда
В Токсовском тоннеле введут реверсивное движение на ночь
МВД: Пьяных водителей будут наказывать строже
Викторина: Угадайте "подснежники"
Госдума готовится увеличить штраф за езду без ОСАГО
Петербургский авторынок вырос впервые за пять лет
Финляндия введёт электронные водительские права
Реформа техосмотра: сажать не будут, но страховщики снова хотят денег
В России придумали новый штраф для автомобилистов
Водительские права с отсрочкой
Автопром сбавит скорость
Девять автоугонов года в Петербурге: от Bentley Continental до машины Джеймса Бонда
Плата за парковку: полиция сказала «нет»
Минпромторг притормозил автоскидки
В Петербурге ждут узбекский автопром
Петербургу просчитают платный центр
Ремонт КАД перешел на осень
Volkswagen: В Петербурге мы видим рост
Возвращение блудных автомобилей
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели: До свиданья, наш ласковый Falcon

Анекдот для Путина: "А давайте изнасилуем тракториста!"

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Фоторепортаж: Взрыв в Коломягах

Новости компаний
УК «Новоселье»
29.01.2018 12:47
Строительство надземного перехода в Новоселье ведется активными темпами
По информации УК “Новоселья”, долгожданный надземный переход Красносельского шоссе начали обшивать панелями. Сдать в эксплуатацию конструкцию предполагается весной этого года. Изюминкой перехода станут современные лифты OTIS, которыми позволят пользоваться конструкцией и людям с ограниченными возможностями.
ГК «Эталон»
25.01.2018 18:46
Открыты продажи паркинга в корпусе 4.11 квартала Галактика от Эталон ЛенСпецСМУ
Стартовали продажи машиномест в подземном паркинге корпуса 4.11 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит рядом с наб. Обводного канала и Московским проспектом, на территории бывшей Варшавской железной дороги.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
23.01.2018 15:49
"Аэрофлот" стал самой популярной авиакомпанией у бизнес-путешественников
OneTwoTrip for Business определил авиакомпании, которые в 2017 году пользовались наибольшим спросом у бизнес-путешественников. Cервис предназначен для организации командировок сотрудников компаний (юридических лиц), что позволяет ранжировать перевозчиков по популярности именно для деловых, а не поездок в целях туризма и отдыха
ГК «Эталон»
11.01.2018 17:59
Открыты продажи паркинга в ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ»
Стартовали продажи машиномест в паркинге жилого комплекса бизнес-класса Fusion, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выборгская» и всего в 400 метрах от Петроградской стороны
Сервис заказа такси «Максим»
30.12.2017 09:00
Как быстро уехать на такси в новогодний период
Перед Новым годом и в зимние каникулы в такси поступает много заказов. Рассказываем, как вызвать машину за пару секунд и уехать быстрее и дешевле других с помощью приложения «Максим: заказ такси»
Setl City
28.12.2017 13:39
Setl City сдала дома 10-й очереди ЖК «Лондон» в Кудрово
Setl City ввела в эксплуатацию корпуса 10/1, 10/2, 10/3 в квартале «Лондон» микрорайона комфорт-класса «Семь столиц» в Кудрово. Дома состоят из нескольких секций высотой от 12 до 25 этажей. Общая жилая площадь новых корпусов – более 58,7 тыс. кв. м.
LEGENDA Intelligent Development
27.12.2017 17:34
Последние дни предновогодних акций от LEGENDA
Успейте воспользоваться специальными предложениями, которые распространяются на проекты «LEGENDA Дальневосточного» и 1 очередь «LEGENDA Комендантского».
Автор фото Василевская Анна
25.12.2017 13:46
Программа BP CLUB собрала миллион участников
На многофункциональном автозаправочном комплексе ВР «Малоохтинская» в Санкт-Петербурге состоялось торжественное поздравление миллионного участника программы лояльности BP CLUB*
Компания «Арсенал-Недвижимость»
22.12.2017 15:20
ГК “Арсенал-Недвижимость”: строительство ЖК ведется активными темпами
Девелопер проинформировал о ходе работ на строительных площадках двух знаковых своих объектов
ГК «Эталон»
21.12.2017 15:48
В Группе «Эталон» поздравили 9000-го покупателя с начала 2017 года
21 декабря 2017 года в Центральном офисе Группы «Эталон» (бренд в Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравили 9000-го покупателя с начала года. «Юбилейным» покупателем стал Охочинский Юрий Владимирович - российский певец, бархатный голос Санкт-Петербурга. Юрий Владимирович и его супруга Анна Юрьевна приобрели квартиру в ЖК «Самоцветы», расположенном в историческом центре Санкт-Петербурга – на Васильевском острове
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.