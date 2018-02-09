Сушите Фрунзе — денег на ремонт не будет

Ущерб от пожара в Военно-морском институте на Васильевском значительнее, чем видят в Минобороны. По приказу главкома ВМФ вуз протягивает руку выпускникам: «Помогите на ремонт».

То, что четвертый этаж исторического корпуса уничтожен, а третий и второй пострадали от тушения, можно было понять из фотографий, которые «Фонтанка» публиковала в день пожара 20 января. Флотское сообщество тревожит главная святыня — Компасный зал, по паркету которого единожды прошел каждый выпускник. На действующих и отставных офицеров вся надежда руководства ВМИ, которому главком Королев поставил задачу — отремонтировать сгоревший корпус собственными силами.

Военный институт (военно-морской) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» на набережной Лейтенанта Шмидта — правопреемник основанной в 1701 году Навигацкой школы. За три с лишним столетия училище меняло название 11 раз. Дольше всего, 75 лет, вуз назывался в честь революционера Михаила Фрунзе. В год трехсотлетия был переименован в 10-й раз в Морской корпус Петра Великого, но проносил это имя недолго и в 2012-м вошел в качестве филиала в состав ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. Кузнецова». Комплекс зданий, построенных на набережной Лейтенанта Шмидта в XVIII веке, входит в перечень объектов культурного наследия под названием «Морской кадетский корпус». В 2001-м, к юбилею, здесь проводили косметический ремонт. Данных о последнем капитальном нет даже у руководства вуза.

Официальных заявлений о последствиях пожара 20 января 2018 года не поступало ни от головного ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. Кузнецова», ни от Главкомата. По данным «Фонтанки», Москве это ЧП вообще было подано как незначительный инцидент, не сказавшийся на жизни вуза. Курсантам и педагогам запретили любые комментарии и съемку. Разумеется, в соцсетях множество фотографий.

Фотографии разрушений 3 и 4 этажей Среднего корпуса ВМИ

Также в Сети можно найти результаты первого осмотра горевшего корпуса. Отчет составлен на имя начальника ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», подписан начальником института Владимиром Соколовым. Две страницы с перечислением затопленных учебных классов, лабораторий, преподавательских помещений, залитых водой компьютеров, тренажеров, в том числе дорогостоящего «Мостика» – компьютерной системы, которая позволяет почувствовать себя штурманом корабля, заходящего в известнейшие порты мира.

Отчет начальника ВМИ о последствиях пожара

Построенный в 1796 году Средний корпус занимает штурманский факультет. Точнее, занимал. Как сообщали «Фонтанке» в пресс-службе Западного военного округа сразу после пожара, часть курсантов были досрочно направлены для прохождения практики на учебный корабль «Перекоп», остальные распределены по аудиториям других факультетов. В общей сложности примерно 250 человек. Силами курсантов также, по данным «Фонтанки», разгребаются завалы. Через три недели после пожара корпус стоит без крыши, заметаемый снегом. По уточненным данным «Фонтанки», после 7 февраля здание все-таки начали закрывать кровлей.

Средний корпус ВМИ от 7 февраля 2018 года

Когда тушили четвёртый этаж, воды не жалели. Лили так, что смыло краску со стен коридора второго этажа, где висят портреты именитых выпускников, так называемая галерея Героев.

Галерея Героев на втором этаже Среднего корпуса ВМИ

Судя по фотографиям, адмиралов защитили гипсовые рамы, а самый ценный, Адмиральский коридор с портретами Нахимова, Кузнецова и Горшкова не попал ни в зону пожара, ни его тушения. Также стороной обошло и картинную галерею с подлинниками Айвазовского и Боголюбова.

Коллекция живописи ВМИ

Традиции не ходить по картушке компаса примерно лет сто. Этот элемент декора появился в Компасном зале в первой половине XIX века и вместе с ним поверье — ступишь, и карьера прахом. Пройти можно было только один раз, в день выпуска.

Компасный зал ВМИ до пожара

Последние годы в целях сохранности картушка компаса была огорожена. 20 января 2018 года на нее рухнул горящий купол, а затем пожарные щедро залили водой.

Компасный зал ВМИ после пожара

«В результате осмотра Компасного зала в том числе зафиксировано неудовлетворительное состояние картушки компаса, выполненной из наборного дерева, — вспученность и подвижность деревянных плашек от воздействия воды, утраты фрагментов, значительные трещины, потертость», – говорится в официальном ответе КГИОП на запрос «Фонтанки».

По оценкам КГИОП, объекту наследия «Морской кадетский корпус» нанесен значительный ущерб

По приглашению руководства вуза свой осмотр проводили и специалисты исторической верфи «Полтава». По словам генерального директора проекта Андрея Грошикова, сохранить получится тридцать, в лучшем случае пятьдесят процентов «родной» картушки, все остальное будет новоделом. Восстановление обойдется в 1-1,5 миллиона рублей. Это самые скромные подсчеты: на расходный материал и с условием, что специалисты верфи готовы помочь бесплатно.

«Помощь» и «бесплатно» — пожалуй, самые сладкие сейчас слова для руководства, начиная с вуза и до самого Адмиралтейства. По данным «Фонтанки», помимо «Полтавы», спонсорскую помощь материалами обещали на «Северной верфи». Дело в том, что главнокомандующий ВМФ Владимир Королев поставил перед вузом задачу – «максимально восстановить здание своими силами». Своих сил у преподавательского состава хватит разве что на краску для обгоревших и пропитанных водой стен. 9 февраля выпускникам вуза был отправлен SOS.

«Всё что я пишу согласовано и получено разрешение НИ, контр-адмирала Соколова Владимира Николаевича. Вчера был визит главкома (Королёва В.И), его зама (Федотенкова А.Н.), зама нач. академии (Рачука С.В.) в нашу альма-матер. Главком в присутствии всех замов задавал мне вопросы по произошедшему. Его распоряжение – максимально восстановить (отремонтировать) своими силами. По этому если Вы можете помочь родному училищу – будем искренне рады!!! Вечером напишу что нужно по факту.С благодарностью примем любую Вашу помощь!» – эсэмэс такого содержания получили десятки, быть может, сотни выпускников. (Орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.)

К своему Фрунзе (советское название училища. – Прим. ред.) флотские относятся с таким придыханием, что готовы и скидываться, и своими руками разбирать завалы. Училищу нужно не много: шпаклевка, гипсокартон, краска. Пару-тройку ведер, мешков, кто сколько сможет. Деньгами нежелательно. Стройматериалы просят привозить в ВМИ, там офицеры примут под роспись. То, что четвертый и третий этаж такими вот «своими силами» не восстановить, понятно даже адмиральским умом, поэтому спонсорская помощь нужна для второго этажа. Сейчас его продолжают сушить специально закупленными тепловыми пушками. На ремонт крыши в Главкомате пообещали «какие-то деньги», а на верхние этажи придется просить в Минобороны.

Как сообщили «Фонтанке» в КГИОП, 29 января в адрес руководства вуза был направлен протокол о нарушении закона об охране объектов культурного наследия, подготовлен судебный иск с требованием провести противоаварийные и реставрационные работы. У комитета уже есть опыт. После пожара в 2015 году, Смольный также топал ногами тогдашнему собственнику здания на Шмидта, ФГКУ «СЗТУИО» Минобороны, и даже через суд штрафовал на 100 тысяч рублей. У «Фонтанки» нет данных, что Минобороны оплатило тот «судебный счет». А ремонт на четвертом этаже Среднего корпуса тогда даже не начали. Притом что деньги на него выделялись.

Заключенный в декабре 2015-го контракт на шесть с лишним миллионов был расторгнут в мае 2016-го без взаимных претензий ООО «СК Романс» и ВУНЦ ВМФ «ВМА» (своих денег у института на Шмидта нет). Сгоревшую кафедру иностранного языка тогда заперли на ключ, закоптившиеся коридоры отмыли, покрасили своими силами. А через два года здесь произошел пожар, который уничтожил уже две кафедры, а еще пять были затоплены водой.

После пожара в 2018 году 459-й военно-следственный отдел начал проверку, уголовным делом она пока не стала. Среди версий рассматривается и халатность должностных лиц. По данным «Фонтанки», министр обороны Сергей Шойгу в день пожара был в командировке по Юго-Восточной Азии и о ЧП доложили начальнику Генштаба Валерию Герасимову, который поручил разобраться замминистра Дмитрию Булгакову, а уже тот якобы сказал главкому Королеву: «Решайте вопросы свои сами».

«Они ж не озвучили по факту, сколько там ущерб, – объясняют «Фонтанке» в вузе. – Потому что, как только будет озвучен ущерб в таком объеме, командованию придется признать свою несостоятельность. Что в единственном в мире старейшем военно-морском учебном заведении, особенно в Российской Федерации, такое наплевательское отношение последние 40 с лишним лет».

Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»