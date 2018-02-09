Вице-премьер Приходько желает ответить Навальному "по-мужски", но в рамках закона
Глава аппарата правительства Сергей Приходько прокомментировал журналистам расследование Алексея Навального, рассказывающее о яхтенном отдыхе чиновника в компании бизнесмена Олега Дерипаски.
«По большому счету, на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля», — цитирует Приходько РБК.
По словам вице-премьера, «политический неудачник в очередной раз попытался устроить провокацию и напомнить о себе, сумбурно смешав все возможное и невозможное — от моего друга (Олега Дерипаски) до американского президента Трампа и неизвестного мне лично Манафорта».
Чиновник не намерен подавать в суд на оппозиционера за выпущенный тем ролик, считая, что таким жестом он сделает «слишком много чести» для автора расследования.
Справка:
8 февраля ФБК выпустил ролик, в котором через «Инстаграм» Насти Рыбки на яхте у берегов Норвегии кроме миллиардера Олега Дерипаски оппозиционеры разглядели вице-премьера Сергея Приходько. Навальный назвал появление высокопоставленного чиновника на яхте взяткой. Позже девушка все в том же «Инстраграме» заявила, что во время отдыха в компании этих двух мужчин ее изнасиловали, однако вопрос можно решить без вмешательства полиции, если миллиардер предложит ей руку и сердце. Уже утром 9-го она передумала и свела угрозу к шутке.