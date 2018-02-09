Вице-премьер Приходько желает ответить Навальному "по-мужски", но в рамках закона

Глава аппарата правительства Сергей Приходько прокомментировал журналистам расследование Алексея Навального, рассказывающее о яхтенном отдыхе чиновника в компании бизнесмена Олега Дерипаски.

«По большому счету, на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля», — цитирует Приходько РБК.

По словам вице-премьера, «политический неудачник в очередной раз попытался устроить провокацию и напомнить о себе, сумбурно смешав все возможное и невозможное — от моего друга (Олега Дерипаски) до американского президента Трампа и неизвестного мне лично Манафорта».

Чиновник не намерен подавать в суд на оппозиционера за выпущенный тем ролик, считая, что таким жестом он сделает «слишком много чести» для автора расследования.