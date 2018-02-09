Еще
02:29 10.02.2018
Пришлите свою новость!
02:24
Петр Мамонов расскажет петербуржцам, как Исаак Сирин изменил его жизнь
02:06
Петербургский филиал «Архе» начнет работу с открытий в палеоантропологии
01:53
«Гамлета» и «Короля Лир» Козинцева покажут на большом экране
01:34
Черниговская расскажет, как воспитать толкового наследника
01:33
В Петербурге угонщики напали на патруль ДПС
01:13
«ПилОт» откроет музыкальный ящик Пандоры
00:12
Роскомнадзор требует удалить фотографии из публикации о Дерипаске и его прогулке на яхте
09/02
Человек, который придумал «хип-хоп», умер в Лас-Вегасе
09/02
СМИ: Правозащитники требуют от ФИФА не размещать базу египетской сборной в Грозном
09/02
В епархии рассказали, сколько храмов построят в Петербурге
09/02
Опубликованы фото последствий взрыва на Репищевой
09/02
Какие медали разыграют на Олимпиаде 10 февраля
09/02
В Петербурге откроется первая в России военная кафедра для девушек
09/02
Прокуратура отменила дело в отношении 70-летнего математика из Кузьмолово
09/02
Жители почти ста домов на Васильевском будут спать в холодных квартирах
09/02
«Силовые машины» примут участие в строительстве первой египетской АЭС
09/02
Franz Ferdinand выпустили альбом безумных экспериментов
09/02
Павленскому продлили арест во Франции на четыре месяца
09/02
«Фонтанка» за 60 секунд – 5-9 февраля
09/02
В Петербурге раскрыли секрет пробок
09/02
Главное здание РНБ «приспособят к современному использованию»
09/02
Вице-премьер Приходько желает ответить Навальному "по-мужски", но в рамках закона
09/02
На «Чернышевской» не нашли взрывчатку
09/02
Росздравнадзор нашел нарушения в больнице №15, где в ожидании помощи умерла пенсионерка
09/02
Астероид размером с челябинский метеорит подлетит к Земле
09/02
«Газпром» прогнозирует дефицит газа в Европе
09/02
В «Балтийской жемчужине» построят проспект Патриотов
09/02
Курдов обвинили в массовых казнях боевиков
09/02
«Чернышевскую» закрыли для пассажиров
09/02
Пробки в Петербурге доросли до 9 баллов
09/02
Дело о смертельном трапе Пулково отправляется в суд
09/02
Участника акции Навального отправили чистить снег, не дожидаясь Верховного суда
09/02
Анна Нетребко пригрозила, что больше не выступит в России
09/02
Ресторан у Сосновки легализовали спустя более пяти лет
09/02
Прокуратура Петербурга проверила уборку улиц, по которым передвигаются сами прокуроры
09/02
В Мексике произошло землетрясение
09/02
Анекдот для Путина: "А давайте изнасилуем тракториста!"
09/02
Шульц отказался занять пост главы МИД ФРГ
09/02
Мединский задумался о «пинке» для руководителей библиотек
09/02
Смольный поможет болельщикам мундиаля найти гостиницы
09/02
В Петербурге во время мундиаля будут базироваться четыре сборные
09/02
Взрыв в Коломягах стал уголовным делом
09/02
Частной школе выделили землю на Лахтинском проспекте
09/02
Итоги недели: До свиданья, наш ласковый Falcon
09/02
Демченко: Президент МОК обещал распустить CAS в случае положительного решения по россиянам
09/02
Спецслужбы Украины: Мы не задерживали Саакашвили
09/02
Министр энергетики РФ переизбран председателем совета директоров «Транснефти»
09/02
Петербургу попытаются привить традицию кидаться помидорами
09/02
Организатора смертельной поездки в Петербург задержали в Вологде
09/02
При взрыве газа в Коломягах пострадали трое рабочих
09/02
В Песочном открыли детское онкологическое отделение
09/02
Скорые и пожарные продолжают прибывать к дому на Репищевой, где прогремел взрыв
09/02
Смольный предложит китайцам здания, освободившиеся после переезда в «Невскую ратушу»
09/02
Полпред Александр Беглов выдвинул идею электорального туризма
09/02
Из-за взрыва перекрыт проезд по Репищевой
09/02
Новый корпус Публички сдадут до конца февраля
09/02
Медики оказывают помощь троим пострадавшим при взрыве в Коломягах
09/02
Подозреваемый в педофилии оказался помощником мэра Сланцев
09/02
Минобороны России планирует закупать ежегодно около 200 танков
09/02
При взрыве в доме на Репищевой пострадали люди
09/02
На Репищевой произошел взрыв в жилом доме
09/02
За пьяную шутку о бомбе петербуржец пошёл под суд
09/02
Рапорт НАТО: Россия хочет видеть Финляндию другом
09/02
У книг про Джеймса Бонда появится приквел
09/02
В Петербург не пустили поддельный спрей от ржавчины на 6 миллионов
09/02
Россияне вышли на церемонию открытия Олимпиады под нейтральным флагом
09/02
Поезд Петербург-Мурманск сделает дополнительную остановку ради единственного пассажира
09/02
Путин назначил главного следователя полиции Петербурга
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
09.02.2018 20:17

Вице-премьер Приходько желает ответить Навальному "по-мужски", но в рамках закона

Глава аппарата правительства Сергей Приходько прокомментировал журналистам расследование Алексея Навального, рассказывающее о яхтенном отдыхе чиновника в компании бизнесмена Олега Дерипаски.

«По большому счету, на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля», — цитирует Приходько РБК.

По словам вице-премьера,  «политический неудачник в очередной раз попытался устроить провокацию и напомнить о себе, сумбурно смешав все возможное и невозможное — от моего друга (Олега Дерипаски) до американского президента Трампа и неизвестного мне лично Манафорта».

Чиновник не намерен подавать в суд на оппозиционера за выпущенный тем ролик, считая, что таким жестом он сделает  «слишком много чести» для автора расследования.

 

Справка:

8 февраля ФБК выпустил ролик, в котором через «Инстаграм» Насти Рыбки на яхте у берегов Норвегии кроме миллиардера Олега Дерипаски оппозиционеры разглядели вице-премьера Сергея Приходько. Навальный назвал появление высокопоставленного чиновника на яхте взяткой. Позже девушка все в том же «Инстраграме» заявила, что во время отдыха в компании этих двух мужчин ее изнасиловали, однако вопрос можно решить без вмешательства полиции, если миллиардер предложит ей руку и сердце. Уже утром 9-го она передумала и свела угрозу к шутке.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Главстрой-СПб»
08.02.2018 13:45

10 концепций «Долина парка» на Парнасе покажут в Александринском театре

С 9 по 22 февраля на Новой сцене Александринского театра будут выставлены работы 10 финалистов конкурса на лучшую концепцию парка в ЖК «Северная долина». 8 февраля жюри выбрало ТОП-10 проектов из 90 поступивших заявок
Компания Л1
07.02.2018 12:50

Компания Л1: сданы очередные корпуса ЖК «Премьер Палас»

5 февраля 2018 года «Л1 Строительная компания №1» получила разрешение на ввод в эксплуатацию очередных корпусов жилого комплекса «Премьер Палас», расположенного в Петроградском районе на набережной Адмирала Лазарева
Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ленинградской области
05.02.2018 12:45

Многодетная семья получила квартиру в «Янила Кантри»

31 января в ходе рабочей поездки по Всеволожскому району Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко навестил многодетную семью Велигура, которая получила квартиру в новом корпусе квартала «Янила Кантри»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Вице-премьер Приходько желает ответить Навальному "по-мужски", но в рамках закона
Шульц отказался занять пост главы МИД ФРГ
Пользователи обсуждают бюллетень для голосования с лаконичным текстом о Путине
ЦИК зарегистрировала Собчак и Сурайкина кандидатами в президенты РФ
ЦИК показал доходы кандидатов в президенты: Путин «беднее» Грудинина и Жириновского
Путина зарегистрировали
Путин наградил орденом губернатора Петербурга
Путин поздравил президента Кипра с переизбранием
Алиев назначил досрочные выборы президента Азербайджана
Профессор СПбГУ сравнил чиновников с проститутками
Бой с тенью Медведева за пост № 1
Депутаты заблудились в льготах для инвесторов
«Смольный в моем сердце»
В Петербурге растроился штаб Путина
Кому выгодна высокая или низкая явка
Гудков привез петербургской оппозиции муниципальный Uber
«Это не санкции». Что означает «Кремлёвский список»
Как Финляндия переизбрала президента
Возрасту неподвластен
Елена Драпеко: Идёт война. Кто не понял, поймёт
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели: До свиданья, наш ласковый Falcon

Анекдот для Путина: "А давайте изнасилуем тракториста!"

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Фоторепортаж: Взрыв в Коломягах

Новости компаний
«Главстрой-СПб»
08.02.2018 13:45
10 концепций «Долина парка» на Парнасе покажут в Александринском театре
С 9 по 22 февраля на Новой сцене Александринского театра будут выставлены работы 10 финалистов конкурса на лучшую концепцию парка в ЖК «Северная долина». 8 февраля жюри выбрало ТОП-10 проектов из 90 поступивших заявок
Компания Л1
07.02.2018 12:50
Компания Л1: сданы очередные корпуса ЖК «Премьер Палас»
5 февраля 2018 года «Л1 Строительная компания №1» получила разрешение на ввод в эксплуатацию очередных корпусов жилого комплекса «Премьер Палас», расположенного в Петроградском районе на набережной Адмирала Лазарева
Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ленинградской области
05.02.2018 12:45
Многодетная семья получила квартиру в «Янила Кантри»
31 января в ходе рабочей поездки по Всеволожскому району Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко навестил многодетную семью Велигура, которая получила квартиру в новом корпусе квартала «Янила Кантри»
Setl City
24.01.2018 10:27
В 2017 году объем продаж Setl City вырос на 9,8%
Объем продаж жилой недвижимости Setl City в 2017 году увеличился на 9,8% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом. Продажи коммерческих помещений выросли на 7,4% за тот же период. Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость»
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00
Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ
Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.12.2017 17:15
Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back
Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back. С картой Visa Cash Back клиенты банка смогут получать возврат денежных средств в размере до 10% от суммы совершенных покупок.
Bau City Development
28.11.2017 17:50
ЖК «БауХаус» построили за год
Строительство флагманского дома компании Bau City Development – ЖК BauHaus началось в ноябре прошлого года, тогда была забита первая свая, а уже сегодня на проспекте Космонавтов построены две башни. Секция «B» в этом месяце будет готова под крышу, а секция «А» – вплоть до 23 этажа (из 25)
Коллаж Елены Ясинской/ фото с pixabay.com/ KiraHundeDog/pixabay.com/Vined
15.11.2017 15:01
Китай становится ближе Санкт-Петербургу и доступнее
Бюро переводов Санкт-Петербург и Китайский Центр Переводов объединяют усилия в сближении Китая и России в Санкт-Петербурге, путем предоставления качественных услуг по более доступным ценам
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.11.2017 17:55
Осенние рекорды ипотеки в Банке «Санкт-Петербург»
Банк обновил собственный рекорд по объему ежемесячных выдач времен окончания программы государственной поддержки ипотечного кредитования
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.