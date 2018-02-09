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09.02.2018 19:52

Поймай застройщика, если сможешь

Выиграть у застройщика неустойку в суде — это полдела, нужно еще поймать должника. Дольщики холдинга ПСК гадают, что им делать, — структура, с которой подписывали «долевку», растворяется в воздухе, не оставив надежд ни на выплаты, ни на гарантию.
Поймай застройщика, если сможешь
yandex.ru/maps

Владельцы квартир в ЖК «Невский Эталон», отсудившие у застройщика многотысячные неустойки за просрочку, обнаружили, что проигравшая сторона сделала ход, который, считают они, позволит ей уйти от ответственности. Компания, с которой заключались договоры на «долевку» – ООО «Ресурс»,  – подала на добровольную самоликвидацию. Кто теперь будет отвечать по проигранным искам и осуществлять гарантийные обязательства, неизвестно. Однако холдинг ПСК, под брендом которого реализуются квартиры, продолжает их продавать и рекламировать. И бодро предлагает заключать новые договоры — с ликвидируемой компанией.

ЖК «Невский Эталон» – новое 23-этажное здание на улице Подвойского — застройщик обещал сдать в конце 2016 года. Как это часто бывает, он немного опоздал: разрешение на ввод в эксплуатацию датировано 27 марта 2017 года, а заселяться люди стали уже ближе к лету. Часть жителей обратились в суд за неустойками — за просрочку по сроку сдачи. Соседи хмыкали и не верили, что из этих намерений выйдет что-нибудь путное. В группах «ВКонтакте» тем, кто пошел судиться, заявляли, что это бесполезно, — все так работают, реальный застройщик обычно создает «дочку», с которой подписываются ДДУ, а она платить не будет, так как обычно не имеет в активе ничего, кроме пары компьютеров.

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Но в этом случае все выглядело несколько иначе. Дело в том, что ООО «Ресурс» «дочкой» холдинга ПСК не является вовсе. Его учредитель и владелец — некая «СУ-235», которая никакой юридической связи с головным холдингом не имеет. Единственная связующая нить — личность гендиректора, Юрия Колотвина: согласно СПАРКу, он числится гендиректором и ООО «ПСК», и «СУ-235». 

Всю вторую половину 2017 года «Ресурс» судился с дольщиками по неустойкам. Точное число подавших иски «Фонтанке» неизвестно, но только в одном Кировском райсуде (компания зарегистрирована на улице Лени Голикова в Кировском районе) нашлось одиннадцать исков от дольщиков. Три из них еще обжалуются, а восемь уже выиграны истцами. Разброс по суммам неустоек получился довольно большой — от 250 до 600 с лишним тысяч. Но если посчитать общую сумму, включая обжалуемые, то выйдет не так уж много -  4 млн 461 тысяча рублей – меньше, чем стоимость «двушки» в доме на улице Подвойского.  На сайте петербургских приставов нашлись и исполнительные производства по этим делам — на сумму еще меньше, 1 млн 58 тысяч. 

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Судя по выписке из ЕГРЮЛ, на самоликвидацию ООО «Ресурс» подала 31 января этого года. Шокированные дольщики обратились к «Фонтанке». «Строительная компания решила, что платить положенные неустойки она не будет. При этом холдинг ПСК продолжает продавать квартиры в доме, – заявили недоумевающие истцы. — Кроме того, непонятно, кто теперь будет осуществлять гарантийные обязательства». 

Этот и некоторые другие вопросы мы решили задать отделу продаж компании. Но путь к нему был тернист. Сайт проекта — nevaetalon.ru — показывал картинки «шикарных квартир с дизайнерской отделкой», которые можно было «выбрать прямо сейчас», коллбэк предлагал перезвонить через тридцать секунд, но… ни обратного звонка, ни ответа по указанным в разделе «контакты» телефонам «Фонтанка» не дождалась. И, недолго думая, обратилась на сайт ПСК.

Там, наоборот, сразу сняли трубку. «Наш гарантийный срок — пять лет! – с готовностью заявила менеджер Наталья. На вопрос о неработающем сайте и телефонах она ответа не нашла. И сразу перешла к делу: «Вас интересует квартира, коммерция, паркинг? У нас есть однокомнатные, двухкомнатные квартиры, какую цену рассматриваем? Есть несколько вариантов, с отделкой, без отделки». 

Поймай застройщика, если сможешь

Вопрос о том, с кем же будет заключен договор, вызвал некоторую заминку: «В зависимости от квартиры, которую вы будете приобретать. Договор с нашей компанией». – «То есть с ПСК?» – «Эээ-мм, с одним из наших подразделений. У нас каждый объект на своем юридическом лице. На каждый объект — отдельная организация, которая входит в холдинг ПСК. Все остальное, если вы подъедете в офис, расскажем». 

Обсуждение подробностей раздела «документы» наконец привело диалог к ООО «Ресурс». Формы ДДУ на сайте нет — его обещают показать в офисе и лишь после осмотра квартиры, если она понравилась. Вопрос о том, является ли холдинг ПСК учредителем компании «Ресурс», опять поставил Наталью в тупик. «Ну-у, эээ… Что вы говорите? «Ресурс», соответственно, входит в холдинг ПСК. Все остальное могу обсудить в офисе», – заявила менеджер. Затем неожиданно обронила, что на самом деле будет заключаться не ДДУ, а договор переуступки, но быстро спохватилась. 

Выяснить, записан ли холдинг ПСК в договор, так и не получилось. 

– Тут надо поднимать договор конкретной квартиры, смотреть… тут у нас идет переуступка.

– Вы мне предлагаете квартиры от ПСК, но не можете сказать, записан ПСК в договор или нет?

– Тут полностью пакет документов, у вас будет акт сверки, где заверены отношения между ПСК и «Ресурс-Инвестом»… мы по телефону эти вопросы не обсуждаем, да, Елена. Нам запрещено руководством.

Юридическая сторона вопроса сомнений не оставляет. «Самоликвидация сама по себе законна. Но в этом случае компания не имеет права самоликвидироваться – если она действительно является должником. В таком случае должна быть процедура банкротства. Если есть кредиторы, то это однозначно», – рассказала «Фонтанке» петербургский юрист Натэла Пономарева. 

Как указано в решениях Кировского райсуда, представители «Ресурса» на заседания предпочитают не являться. У «Фонтанки» контакта ни с «Ресурсом», ни с ПСК тоже не получилось. «По факту получения официального письма и запроса на комментарий в адрес  компании  уполномоченные сотрудники смогут оперативно ответить на обозначенные вами вопросы», – письменно ответил нашему изданию директор по маркетингу Георгий Кудрявцев, не оставивший своего номера телефона. Но официальное письмо ответа также не дождалось.

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»  


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