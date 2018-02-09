Астероид размером с челябинский метеорит подлетит к Земле

В ночь на субботу к Земле приблизится астероид, размеры которого сопоставимы с челябинским метеоритом. По оценке учёных, соседство двух космических тел не представляет угрозы.

Как сообщает NASA, на минимальное расстояние к Земле (64 тысячи километров) астероид приблизится в 01.30 10 февраля. Его размер, как предполагают учёные, составит от 15 до 40 метров.

«Хотя астероид 2018 CB невелик, он может оказаться крупнее астероида, который вошел в атмосферу Земли над Челябинском почти пять лет назад. Астероиды такого размера нечасто приближаются к нашей планете — может, раз в два года», — заявил Пол Чодас из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене.

Ещё один астероид размером от 15 до 30 метров пролетел на расстоянии 184 тысяч километров от Земли 6 февраля.