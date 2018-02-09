«Газпром» прогнозирует дефицит газа в Европе

Европейский союз может столкнуться с дефицитом газа, считает заместитель председателя правления газового холдинга Александр Медведев.

«Многие серьезные аналитики могут смоделировать ситуацию, когда Европа столкнется с дефицитом газа и что еще хуже – с резким скачком цен», – заявил Медведев в интервью агентству Reuters.

Он отметил, что, вопреки многочисленным комментариям об излишней зависимости Европы от российского газа, экспорт «Газпрома» в государства Евросоюза вырос на 8% в прошлом году, достигнув рекордной отметки в 194 млрд кубометров на фоне высокого спроса и снижения цен, в результате чего компания получила рекордную долю на европейском рынке в 35%.

«Мы поставим Европе газа столько, сколько потребуется, несмотря на то что у нас новый китайский рынок появляется. Но решать это надо сейчас. Даже если брать самые консервативные прогнозы по импорту газа Европы, то «Северного потока – 2» и «Турецкого потока» не хватит. Надо уже сейчас думать, как закрывать этот дополнительный спрос после 2025 года. Но, к сожалению, энергодиалог Россия – ЕС не ведется», – подчеркнул Медведев.

«И СПГ не закроет этот разрыв», – добавил он, отметив, что объем поставок из США останется на среднем уровне, в то время как Катар будет направлять большие объемы сырья на перспективные азиатские рынки.