Дело о смертельном трапе Пулково отправляется в суд

В Петербурге рассмотрят уголовное дело сотрудника Пулково Александра Козельского, обвиненного в причастности к смерти маленькой пассажирки. Инженеру вменен неисправный трап.

Как сообщил «Фонтанке» 9 февраля адвокат Алексей Соколов, в окончательной версии Козельскому предъявлено обвинение по части 2 статьи 266 УК «Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлекший по неосторожности смерть человека».

По версии следствия, Козельский осмотрел неисправный трап FMC Smartstep-2, самостоятельно принял решение отремонтировать ось площадки, дал задание двум подчиненным выточить новую деталь взамен сломанной и выпустил трап на линию. 28 сентября 2017 года площадка рухнула под пассажирами рейса «Уральских авиалиний» Москва – Петербург. Женщина получила травмы, ее годовалая внучка умерла.

«Вину мы не признаем», – уточнил адвокат.

Дело рассмотрит Московский районный суд Петербурга.

Козельский занимал должность начальника участка механических работ Службы спецтранспорта Пулково. Инцидент с пассажирами выявил существенные сложности в обслуживании и эксплуатации самоходных пассажирских трапов. Они изготовлены за рубежом, но чинились в Пулково кустарным способом, вместо оригинальных запчастей устанавливались самодельные. Расследование Росавиации подтвердило, что аэропорт предоставлял пассажирам запрещенные к эксплуатации трапы. Компания «Воздушные ворота Северной столицы» после трагедии начала модернизацию парка.

Следственный комитет расследует еще два уголовных дела. Обвинение в оказании небезопасных услуг (статья 238 УК) предъявлено руководителю службы спецтранспорта Валентину Чернаенко. Дело по халатности (статья 293 УК) фигурантов пока не имеет.